Usa, oggi la Camera avvia la procedura per rimuovere Trump. Il video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Usa, oggi la Camera avvia la procedura per rimuovere Trump Washington, 11 gen. (askanews) – La Camera Usa compie oggi i primi passi per chiedere la rimozione di Donald Trump. Sarà avviata la procedura per la messa sotto accusa del presidente se il vicepresidente Mike Pence e il governo si rifiuteranno di rimuoverlo per aver incitato una folla di sostenitori a compiere un assalto mortale al Campidoglio. La presidente della Camera Nancy Pelosi ha consegnato l’ultimatum in una lettera ai colleghi ieri sera, in cui si descrive Trump come una minaccia urgente per il paese. oggi la Camera metterà all’ordine del giorno una risoluzione non ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) Usa,lalaperWashington, 11 gen. (askanews) – LaUsa compiei primi passi per chiedere la rimozione di Donald. Saràta laper la messa sotto accusa del presidente se il vicepresidente Mike Pence e il governo si rifiuteranno di rimuoverlo per aver incitato una folla di sostenitori a compiere un assalto mortale al Campidoglio. La presidente dellaNancy Pelosi ha consegnato l’ultimatum in una lettera ai colleghi ieri sera, in cui si descrivecome una minaccia urgente per il paese.lametterà all’ordine del giorno una risoluzione non ...

GiovanniToti : 'Una classe dirigente, tutta, che in un momento così drammatico, non riesce a stare unita e dare risposte, non è un… - SirDistruggere : Lo sdegno e le risate amare ieri sera quando vedevi le foto di quel cogIione vestito da sciamano che occupava il Co… - amnestyitalia : Accogliamo con favore la decisione di non estradare Julian Assange negli USA. Non è stato toccato il cuore del prob… - AmbrettaM : @micheleleccese Tutti salgono sul carro del vincitore ? Guai a i vinti ? Quelli che oggi festeggiano la censura a s… - Carmela_oltre : RT @EPalazzotto: Oggi, 11 gennaio il centro detenzione di #Guantanamo entra nel ventesimo anno di attività. 780 persone transitate durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa oggi Usa, il Congresso aumenta le pressioni su Trump. Pence non esclude la rimozione Il Sole 24 ORE Piazza Affari apre poco mossa, scatto di Fineco dopo i dati sulla raccolta

Piazza Affari ha aperto la seduta di oggi fiacca, dopo i guadagni della scorsa settimana. Dopo un avvio in moderato calo l'indice Ftse Mib si muove intorno alla parità, segnando ...

WhatsApp: ecco tutte le novità in arrivo in questo 2021! C'è anche l'uso su più device

Quali saranno le novità di WhatsApp in arrivo in questo 2021? La piattaforma più utilizzata ed importante al mondo sembra pronta ad introdurre tante novità per gli utenti tra cui quella che permetterà ...

Piazza Affari ha aperto la seduta di oggi fiacca, dopo i guadagni della scorsa settimana. Dopo un avvio in moderato calo l'indice Ftse Mib si muove intorno alla parità, segnando ...Quali saranno le novità di WhatsApp in arrivo in questo 2021? La piattaforma più utilizzata ed importante al mondo sembra pronta ad introdurre tante novità per gli utenti tra cui quella che permetterà ...