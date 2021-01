**Usa: Meloni, 'dopo Francia e Germania ora anche sinistra nostrana contro giganti web'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Scommettiamo che ora che anche Francia e Germania hanno condannato Twitter e i social per aver cancellato le pagine di Trump, la sinistra nostrana e il governo usciranno dal loro silenzio vigliacco e prenderanno le distanze anche loro dalla deriva liberticida dei giganti del web?". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Scommettiamo che ora chehanno condannato Twitter e i social per aver cancellato le pagine di Trump, lae il governo usciranno dal loro silenzio vigliacco e prenderanno le distanzeloro dalla deriva liberticida deidel web?". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

