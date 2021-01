Usa, l’impeachment di Trump è più vicino. I dem presentano l’accusa di «incitamento all’insurrezione» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che sia tramite il 25° emendamento, o la messa in stato di accusa, gli ultimi giorni di Donald Trump alla Casa Bianca non saranno facili. Dal giorno dell’assalto a Capitol Hill, i democratici invocano con forza un processo di impeachment per Donald Trump e ora hanno svelato formalmente la loro risoluzione per incitamento all’insurrezione. L’articolo di impeachment portato alla Camera, riporta la Cnn, richiama alle ripetute false rivendicazioni fatte da Donald Trump su un’elezione che ritiene di aver vinto. l’accusa I dem considerano Trump responsabile anche di aver incitato la folla a causa delle parole pronunciate a Washington poco prima dell’irruzione al Congresso. «Il presidente ha gravemente messo in pericolo gli Stati Uniti e le istituzioni», si legge nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che sia tramite il 25° emendamento, o la messa in stato di accusa, gli ultimi giorni di Donaldalla Casa Bianca non saranno facili. Dal giorno dell’assalto a Capitol Hill, i democratici invocano con forza un processo di impeachment per Donalde ora hanno svelato formalmente la loro risoluzione per. L’articolo di impeachment portato alla Camera, riporta la Cnn, richiama alle ripetute false rivendicazioni fatte da Donaldsu un’elezione che ritiene di aver vinto.I dem consideranoresponsabile anche di aver incitato la folla a causa delle parole pronunciate a Washington poco prima dell’irruzione al Congresso. «Il presidente ha gravemente messo in pericolo gli Stati Uniti e le istituzioni», si legge nel ...

