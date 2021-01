Usa, l’Fbi lancia l’allarme in un rapporto: “Rivolte armate se Trump verrà rimosso con il 25esimo emendamento” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Fbi: rivolta armata se Trump venisse rimosso con il 25esimo emendamento Gruppi pro-Trump potrebbero organizzare una rivolta armata a Washington qualora il presidente uscente venisse rimosso dal suo incarico attraverso il 25esimo emendamento (leggi qui cos’è). È quanto sostiene l’Fbi in un rapporto, che è stato divulgato da Abc News. Secondo le informazioni degli investigatori, infatti, “un’enorme rivolta” si verificherà nella Capitale se il “Congresso dovesse tentare di rimuovere il presidente Usa tramite il 25esimo emendamento”. Non solo, secondo l’Fbi gli estremisti pro-Trump sono pronti ad assaltare agli edifici governativi, statali e locali, e i ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Fbi: rivolta armata sevenissecon ilGruppi pro-potrebbero organizzare una rivolta armata a Washington qualora il presidente uscente venissedal suo incarico attraverso il(leggi qui cos’è). È quanto sostienein un, che è stato divulgato da Abc News. Secondo le informazioni degli investigatori, infatti, “un’enorme rivolta” si verificherà nella Capitale se il “Congresso dovesse tentare di rimuovere il presidente Usa tramite il”. Non solo, secondogli estremisti pro-sono pronti ad assaltare agli edifici governativi, statali e locali, e i ...

