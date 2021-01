Usa, impeachment di Trump: incitamento all’insurrezione. Atto formale dei Dem (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l'assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo di imputazione e' uno solo: incitamento all'insurrezione Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'di Donaldper aver incoraggiato l'assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo di imputazione e' uno solo:all'insurrezione

