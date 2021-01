Usa, il Partito democratico presenta ufficialmente la richiesta di impeachment per Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) Usa, il Partito democratico presenta la richiesta di impeachment contro Trump Il Partito democratico ha presentato ufficialmente alla Camera l’articolo che richiede l’impeachment contro Donald Trump: la richiesta è quella di mettere il presidente uscente (per la seconda volta) in stato d’accusa per aver “incitato l’insurrezione” che ha portato all’assalto del Congresso mercoledì 6 gennaio. L’atto, un articolo di quattro pagine che ha come primi firmatari i deputati David Cicilline, Ted Lieu e Jamie Raskin, non è stato letto durante la seduta alla Camera perché ancora non è stato portato in aula per il voto, che probabilmente avrà luogo mercoledì prossimo. Intanto i dem ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Usa, illadicontroIlhatoalla Camera l’articolo che richiede l’contro Donald: laè quella di mettere il presidente uscente (per la seconda volta) in stato d’accusa per aver “incitato l’insurrezione” che ha portato all’assalto del Congresso mercoledì 6 gennaio. L’atto, un articolo di quattro pagine che ha come primi firmatari i deputati David Cicilline, Ted Lieu e Jamie Raskin, non è stato letto durante la seduta alla Camera perché ancora non è stato portato in aula per il voto, che probabilmente avrà luogo mercoledì prossimo. Intanto i dem ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sugli USA: NO a lezioni di diritti umani e democrazia da Paesi che mettono in carcere oppositori o ammazz… - GiulioTerzi : #USA: si accrescono spaccature e allontanamenti da @realDonaldTrump nel #GOP, ma continua a preoccupare la forte ra… - DanielePasqua17 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Sugli USA: NO a lezioni di diritti umani e democrazia da Paesi che mettono in carcere oppositori o ammazzano… - ZenatiDavide : Usa, i Dem presentano messa in stato d’accusa di Trump: Il Partito democratico alla Camera dei rappresentanti degli… - Monaco_Leonardo : Uno stato di diritto che promuove un dibattito per trovare le risposte ai grandi temi delle libertà digitali (no ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Partito Usa: Goldman, JpMorgan e Citi verso stop donazioni a partiti ANSA Nuova Europa Coldiretti: dazi Usa contro i prodotti dell’Unione Europea, ultimo atto Trump

Scattano i dazi Usa contro i prodotti dell’Unione Europea con nuove tariffe aggiuntive Usa all’importazione di parti di produzione di aeromobili provenienti da Francia e Germania, i vini, il cognac e ...

Yemen: Save the Children, “dopo decisione Usa su gruppi terroristi la crisi umanitaria rischia di aggravarsi”

La crisi umanitaria in Yemen potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane, mettendo migliaia di bambini a ulteriore rischio di fame e malattie, dopo che il governo degli Stati Uniti ha annunciato la s ...

Scattano i dazi Usa contro i prodotti dell’Unione Europea con nuove tariffe aggiuntive Usa all’importazione di parti di produzione di aeromobili provenienti da Francia e Germania, i vini, il cognac e ...La crisi umanitaria in Yemen potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane, mettendo migliaia di bambini a ulteriore rischio di fame e malattie, dopo che il governo degli Stati Uniti ha annunciato la s ...