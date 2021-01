Usa, dem hanno maggioranza per impeachment di Trump. Domani il voto alla Camera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sull'impeachment a Trump, i democratici vanno avanti spediti. hanno infatti presentato formalmente alla Camera l'articolo per discutere l'impeachment del presidente, scomodo anche per alcuni ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sull', i democratici vanno avanti spediti.infatti presentato formalmentel'articolo per discutere l'del presidente, scomodo anche per alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa dem Usa, i Dem della Camera accusano Trump: "Incitamento all'insurrezione" Rai News Usa: impeachment contro Trump, i Dem hanno i numeri necessari alla Camera (2)

L'accusa si basa in particolare su due punti: la "reiterata e infondata" denuncia di brogli alle elezioni dello scorso 3 novembre e il ...

Usa: presentata alla Camera la risoluzione per l'impeachment di Trump (2)

Se la Camera dovesse passare la risoluzione, questa passerebbe al Senato dove tuttavia non potrebbe essere votata prima del 19 gennaio ...

