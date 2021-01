Usa, con Trump c’è stato il record di condanne a morte: mai così tante da oltre 100 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nel 2020 il governo federale degli Usa ha ripreso a eseguire condanne a morte, ben 10, dopo una pausa di 17 anni, svolgendo esecuzioni in violazione delle restrizioni internazionali all’uso della pena di morte stabilite dalle leggi e dagli standard internazionali sui diritti umani. Ci sono ancora tre esecuzioni programmate da qui al 20 gennaio, quando Biden prenderà il suo posto con l’obiettivo dichiarato di mettere fine alla pena di morte federale: Lisa Montgomery domani, il 12 gennaio; Corey Johnson il 14 gennaio e Dustin Higgs il 15 gennaio. Lisa Montgomery verrà giustiziata perché ha ucciso una donna incinta per rubarle il feto; Cory Johnson, spacciatore, responsabile per il decesso di sette persone; Dustin John Higgs, condannato per aver rapito e ucciso tre donne, omicidi per cui poi è risultato ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nel 2020 il governo federale degli Usa ha ripreso a eseguire, ben 10, dopo una pausa di 17, svolgendo esecuzioni in violazione delle restrizioni internazionali all’uso della pena distabilite dalle leggi e dagli standard internazionali sui diritti umani. Ci sono ancora tre esecuzioni programmate da qui al 20 gennaio, quando Biden prenderà il suo posto con l’obiettivo dichiarato di mettere fine alla pena difederale: Lisa Montgomery domani, il 12 gennaio; Corey Johnson il 14 gennaio e Dustin Higgs il 15 gennaio. Lisa Montgomery verrà giustiziata perché ha ucciso una donna incinta per rubarle il feto; Cory Johnson, spacciatore, responsabile per il decesso di sette persone; Dustin John Higgs, condannato per aver rapito e ucciso tre donne, omicidi per cui poi è risultato ...

matteosalvinimi : #Salvini: Grande rispetto per la democrazia americana ma io penso all'Italia. In ogni caso la nostra amicizia con g… - MarioManca : Kamala Harris che posa per la copertina di Vogue Usa con le converse ?? - FratellidItalia : ?? Basta con questa superficialità ?? Link: - antonellaautero : #Energia, corsa alle fonti #rinnovabili, il mondo riparte con #JoeBiden RT @GradedSpa #renewable #USA… - fainformazione : Crisi da Covid, cosa aspettarsi dagli USA con Biden? Tra pochi giorni il presidente Joe Biden si insedierà ufficia… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa con Usa, Pelosi: Pence rimuova Trump o avanti con l'impeachment ANSA Nuova Europa La Cina agli Usa: nessuno impedirà la riunificazione di Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 11 GEN - La Cina ha duramente condannato la mossa del segretario di Stato Mike Pompeo che sabato ha allentato le limitazioni "auto-imposte" sulle interazioni tra i funzionari di Wash ...

Lo smartphone 5G con batteria al grafene è pronto: è leggerissimo e si ricarica in 20 minuti

Appear ha annunciato che entro marzo debutterà uno smartphone con batteria al grafene, il primo della sua specie, e avrà caratteristiche inedite ...

(ANSA) - PECHINO, 11 GEN - La Cina ha duramente condannato la mossa del segretario di Stato Mike Pompeo che sabato ha allentato le limitazioni "auto-imposte" sulle interazioni tra i funzionari di Wash ...Appear ha annunciato che entro marzo debutterà uno smartphone con batteria al grafene, il primo della sua specie, e avrà caratteristiche inedite ...