Uomo gira per Chicago sparando alla gente: tre morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla polizia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Follia negli Stati Uniti dove un Uomo ha scatenato il terrore per le vie di Chicago. Ha iniziato a girare per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare a caso contro la gente.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Follia negli Stati Uniti dove unha scatenato il terrore per le vie di. Ha iniziato are per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare a caso contro la....

Notiziedi_it : Uomo gira per Chicago sparando alla gente: tre morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla polizia - Fjg2B : RT @mattinodinapoli: Uomo gira per #chicago sparando alla gente: tre #morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla poliza https://t.… - gfrancione11 : RT @mattinodinapoli: Uomo gira per #chicago sparando alla gente: tre #morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla poliza https://t.… - mattinodinapoli : Uomo gira per #chicago sparando alla gente: tre #morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla poliza - andreamariani74 : RT @leggoit: Uomo gira per Chicago sparando alla gente: tre morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla poliza -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo gira Uomo gira per Chicago sparando alla gente: tre morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla... Il Mattino La Juve vince ma perde McKennie e Dybala: bianconeri con l'uomo in più per 45 minuti

Finisce 3-1 il posticipo della diciassettesima giornata di campionato tra Juventus e Sassuolo. Il Sassuolo però non è domo, nonostante l'uomo in meno, e trova il pareggio con Defrel. Poche emozioni ne ...

Juventus-Sassuolo 3-1, Ramsey e Ronaldo risolvono il rebus emiliano

La squadra di Pirlo sale al quarto posto e si mantiene a -7 dal Milan capolista al termine di una partita bella e complicata, risolta da una zampata di del ...

Finisce 3-1 il posticipo della diciassettesima giornata di campionato tra Juventus e Sassuolo. Il Sassuolo però non è domo, nonostante l'uomo in meno, e trova il pareggio con Defrel. Poche emozioni ne ...La squadra di Pirlo sale al quarto posto e si mantiene a -7 dal Milan capolista al termine di una partita bella e complicata, risolta da una zampata di del ...