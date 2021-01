Uomini e Donne, Sharon Bergonzi mamma bis: la prima foto della piccola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi segue Uomini e Donne da un po’ di anni certamente ricorda Sharon Bergonzi, corteggiatrice tra le più amate nella storia del programma di Maria De Filippi, seconda solo a Paola Frizziero. Sharon corteggiava Andrea Cerioli nel corso del suo primo trono, che il bel bolognese aveva poi abbandonato senza scegliere nessuna (anche se poi si era fidanzato con la rivale di Sharon, Valentina Rapisarda). La Bergonzi si è rifatta una vita con Valerio Tenneriello, amico di comitiva poi diventato fidanzato e infine marito. I due giovani sono già genitori di un maschietto, mentre domenica scorsa Sharon ha dato alla luce il secondo figlio. Stavolta si tratta di una femminuccia che la coppia ha chiamato Bianca. A dare il lieto annuncio su Instagram ci ha pensato la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi segueda un po’ di anni certamente ricorda, corteggiatrice tra le più amate nella storia del programma di Maria De Filippi, seconda solo a Paola Frizziero.corteggiava Andrea Cerioli nel corso del suo primo trono, che il bel bolognese aveva poi abbandonato senza scegliere nessuna (anche se poi si era fidanzato con la rivale di, Valentina Rapisarda). Lasi è rifatta una vita con Valerio Tenneriello, amico di comitiva poi diventato fidanzato e infine marito. I due giovani sono già genitori di un maschietto, mentre domenica scorsaha dato alla luce il secondo figlio. Stavolta si tratta di una femminuccia che la coppia ha chiamato Bianca. A dare il lieto annuncio su Instagram ci ha pensato la ...

