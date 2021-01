Un’ambulanza per la Croce Azzurra: acquistata coi fondi donati nel lockdown (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Aiutiamo chi ci aiuta”: con questo invito, nei primi giorni della pandemia della scorsa primavera, la Pro Loco Almenno aveva creato una raccolta fondi sul portale “Rete del Dono” finalizzata all’acquisto di materiale necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e, soprattutto, di una nuova ambulanza di cui necessitava la Croce Azzurra di Almenno San Salvatore. La Croce Azzurra è un’associazione di volontariato nata nel 1986 e via via cresciuta sempre più, portando l’instancabile servizio dei suoi volontari in tutta la Valle Imagna, in Val Brembana e nell’Isola Bergamasca. L’obiettivo era stato fissato a cinquantamila euro, cifra considerevole se si pensa alla grande incertezza che ha accompagnato il primo lockdown: ma lo scoglio emotivo e psicologico è stato superato ben presto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Aiutiamo chi ci aiuta”: con questo invito, nei primi giorni della pandemia della scorsa primavera, la Pro Loco Almenno aveva creato una raccoltasul portale “Rete del Dono” finalizzata all’acquisto di materiale necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e, soprattutto, di una nuova ambulanza di cui necessitava ladi Almenno San Salvatore. Laè un’associazione di volontariato nata nel 1986 e via via cresciuta sempre più, portando l’instancabile servizio dei suoi volontari in tutta la Valle Imagna, in Val Brembana e nell’Isola Bergamasca. L’obiettivo era stato fissato a cinquantamila euro, cifra considerevole se si pensa alla grande incertezza che ha accompagnato il primo: ma lo scoglio emotivo e psicologico è stato superato ben presto ...

