Una vita anticipazioni: Marcia in viaggio verso Barcellona, Genoveva medita vendetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 12 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio che cosa accadrà nella seconda parte dell'episodio 1105 della soap spagnola in onda domani alle 14,10 su Canale 5. Avrete visto che Genoveva ha fatto arrivare da Barcellona un importante luminare pronto a operare Marcia. Il medico però ha fatto una proposta diversa a Felipe: per assicurarsi che Marcia abbia tutte le cure di cui necessita, dovrà essere portata a Barcellona. All'avvocato non resta che valutare questa opzione. Ma nel frattempo è davvero felice che Genoveva lo stia aiutando in questo momento. Non si rende conto del fatto che la donna sta solo tramando alle sue spalle… Qualcuno scoprirà il piano ...

