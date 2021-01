Una ragazza ha ritrovato il suo gatto otto anni dopo averlo perso (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Dodici anni insieme poi un giorno Mandarino esce e non torna più a casa. Monica, una musicista di Faenza, cerca il suo gatto ovunque: volantini, giornali, passaparola, social. Ma del suo micio nessuna traccia. Mandarino lo avevo incontrato la prima volta il 25 aprile del 2000, insieme ai suoi fratellini in un casolare di campagna di amici. Era stato subito amore a prima vista. dopo pochi mesi insieme Monica aveva subito notato l'indole selvatica del suo gatto, la voglia di evadere ed esplorare e, nonostante lei avesse un giardino chiuso da quattro mura, il gattino aveva trovato più di un'occasione per riuscire a scappare in cerca di avventure. Una volta lo aveva persino ritrovato nel bagagliaio di una macchina, raccolto da con due persone che lo avevano sentito miagolare. Il 7 ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Dodiciinsieme poi un giorno Mandarino esce e non torna più a casa. Monica, una musicista di Faenza, cerca il suoovunque: volantini, giornali, passaparola, social. Ma del suo micio nessuna traccia. Mandarino lo avevo incontrato la prima volta il 25 aprile del 2000, insieme ai suoi fratellini in un casolare di campagna di amici. Era stato subito amore a prima vista.pochi mesi insieme Monica aveva subito notato l'indole selvatica del suo, la voglia di evadere ed esplorare e, nonostante lei avesse un giardino chiuso da quattro mura, il gattino aveva trovato più di un'occasione per riuscire a scappare in cerca di avventure. Una volta lo aveva persinonel bagagliaio di una macchina, raccolto da con duene che lo avevano sentito miagolare. Il 7 ...

Tg3web : Un'eruzione cutanea al braccio. Poi, appena un po' di mal di gola. Era novembre 2019 e mesi dopo, il test sierologi… - VittorioSgarbi : #america La violenza va condannata, sempre. Ma il popolo va ascoltato e rispettato. E il popolo di Trump la violenz… - carlogubi : Sul birdsite una ragazza afferma: i 'bocconiani' hanno rovinato qusto paese. (lecito esercizio del diritto di criti… - tusxojos : RT @GIOVANN32389136: Bhe a voi i commenti per la bassezza e l'ignoranza di una ragazza della nuova generazione #gregorelli #tzvip #GFVIP5 h… - Noelankai : Bene a quanto pare la ragazza non era una ragazza, ma un ragazzetto pedofilo che sta girando per profili per ricattare foto intime -

Ultime Notizie dalla rete : Una ragazza Muore una ragazza di 19 anni: si è schiantata con la sua auto contro un muretto ciociariaoggi.it Droga, nella comunità di recupero dei minori: «Figli della Milano bene tossici già a 12 anni, mai visto prima»

Viaggio all’interno della «Casa del giovane» a Pavia. Il responsabile della struttura terapeutica Simone Feder: «Cresciuti a iPhone e patatine e ormai non c’è più differenza tra sostanze leggere e pes ...

Ma che Ragazza di Periferia, Anna Tatangelo la tua treccia pazzesca è degna di una star del pop

Cosa succede quando sei così ammaliata da due acconciature ultra trendy e non sai scegliere? Le porti entrambe, facile, come la treccia più chignon di Anna Tatangelo che si è già accaparrata 135mila l ...

Viaggio all’interno della «Casa del giovane» a Pavia. Il responsabile della struttura terapeutica Simone Feder: «Cresciuti a iPhone e patatine e ormai non c’è più differenza tra sostanze leggere e pes ...Cosa succede quando sei così ammaliata da due acconciature ultra trendy e non sai scegliere? Le porti entrambe, facile, come la treccia più chignon di Anna Tatangelo che si è già accaparrata 135mila l ...