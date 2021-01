Una negazionista rifiuta di indossare la mascherina: il volo Malta-Catania costretto all'atterraggio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un volo Malta-Catania decollato alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza a causa di una donna che ha rifiutato di indossare la mascherina, ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Undecollato alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa è statoa rientrare all'aeroporto di partenza a causa di una donna che hato dila, ...

LA VALLETTA – Il volo Malta- Catania decollato stamani alle 6 dall’aeroporto internazionale di Luqa e’ stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza perche’ una passeggera ha ostinatamente rif ...

Una negazionista rifiuta di indossare la mascherina: il volo Malta-Catania costretto all'atterraggio

La negazionista ha 24 anni e si chiama Freya Angeolova Moutafova, cittadina italiana residente in Bulgaria. È stata arrestata e condannata a sei mesi ...

LA VALLETTA – Il volo Malta- Catania decollato stamani alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa e' stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza perche' una passeggera ha ostinatamente rif ...La negazionista ha 24 anni e si chiama Freya Angeolova Moutafova, cittadina italiana residente in Bulgaria. È stata arrestata e condannata a sei mesi ...