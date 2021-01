Una coppia di adolescenti si sfregia come Joker: “Volevamo vedere la resistenza al dolore” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14, fidanzati, si sono sfregiati reciprocamente con un taglierino come il Joker di Christopher Nolan interpretato da Heath Ledger. Il fatto è accaduto nella provincia di Milano. Dopo essersi tagliati, racconta Repubblica, i due si sarebbero spaventati e avrebbero chiesto aiuto ai genitori. Sono stati portati in ospedale, dove sono stati curati, mentre alle forze dell’ordine hanno dichiarato di essere stati assaliti da una gang in strada. Una versione che non ha convinto, a cui è seguita la drammatica confessione. Abbiamo fatto questa prova, io e lei, per verificare quanto riuscivamo a resistere, Volevamo sperimentare la nostra soglia di resistenza al dolore. I ragazzi non hanno fatto alcun riferimento a Joker e non hanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14, fidanzati, si sonoti reciprocamente con un taglierinoildi Christopher Nolan interpretato da Heath Ledger. Il fatto è accaduto nella provincia di Milano. Dopo essersi tagliati, racconta Repubblica, i due si sarebbero spaventati e avrebbero chiesto aiuto ai genitori. Sono stati portati in ospedale, dove sono stati curati, mentre alle forze dell’ordine hanno dichiarato di essere stati assaliti da una gang in strada. Una versione che non ha convinto, a cui è seguita la drammatica confessione. Abbiamo fatto questa prova, io e lei, per verificare quanto riuscivamo a resistere,sperimentare la nostra soglia dial. I ragazzi non hanno fatto alcun riferimento ae non hanno ...

trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - _vviolaa_ : RT @Gworldmywrld: Per riparare al danno oggi uscirà: Un bacio La notizia del matrimonio imminente Un figlio segreto che non esiste Una casa… - justalxc : RT @Gworldmywrld: Per riparare al danno oggi uscirà: Un bacio La notizia del matrimonio imminente Un figlio segreto che non esiste Una casa… - redpastel3 : @pordios99 @cumdivido forse è quella del daytime che parlava anche Tommy come una coppia... - ilfoglio_it : Una coppia che lavora sull’intelligenza artificiale. Un’azienda che produce creme per i migliori saloni di bellezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Una coppia La convivenza di una giovane coppia? Funziona se è senza «aiutino» da casa Corriere del Mezzogiorno Una coppia di adolescenti si sfregia come Joker: “Volevamo vedere la resistenza al dolore”

La storia su Repubblica. I due ragazzi si sono feriti dalle labbra alle guance con un taglierino. Il procuratore Cascone: “Il lockdown può acuire spinte autolesionistiche” ...

Problemi alla caldaia e al camino Intossicata coppia 60enne a Bergamo

Intossicazione da monossido di carbonio per un 66enne e una 63enne, in via Maironi da Ponte, a Bergamo. La causa il malfunzionamento della caldaia del camino, in casa. È stato il cattivo funzionamento ...

La storia su Repubblica. I due ragazzi si sono feriti dalle labbra alle guance con un taglierino. Il procuratore Cascone: “Il lockdown può acuire spinte autolesionistiche” ...Intossicazione da monossido di carbonio per un 66enne e una 63enne, in via Maironi da Ponte, a Bergamo. La causa il malfunzionamento della caldaia del camino, in casa. È stato il cattivo funzionamento ...