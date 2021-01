Un posto al sole, l’addio di Marina: parla Nina Soldano, cosa è successo (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attrice spiega che l'addio di Marina non è dipeso da lei. Nel frattempo monta ancor più la protesta dei fan L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attrice spiega che l'addio dinon è dipeso da lei. Nel frattempo monta ancor più la protesta dei fan L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ginko_21 : @NinaSoldano Attendiamo tutti il tuo ritorno, speriamo che sia solo una pausa breve come accaduto per altri persona… - simoventurini1 : RT @Nonha_stata: Non ci vuole una laurea in scienze politiche per capire che tutti quelli che remano a favore della crisi di governo aspira… - zazoomblog : Un posto al sole Nina Soldano rompe il silenzio dopo la partenza del suo personaggio: tutta la verità - #posto… - Corriere : «Un posto al sole», colpo di scena: l’addio (non voluto) della cattivissima Marina - fanpage : Colpo di scena per #upas, Marina Giordano lascia la soap -