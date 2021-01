«Un Posto al Sole» | l’addio di Marina Giordano è davvero definitivo? La rivolta dei fan

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Pensavamo che fosse una pausa momentanea, uno dei tanti addii che coinvolgono a rotazione gli attori per permettergli di dedicarsi ad altri progetti ma, a quanto pare, quello di Marina Giordano non è tra questi. La puntata di Un posto al sole trasmessa su Raitre il 7 gennaio ci ha, infatti, lasciato una Marina in partenza, determinata a rifarsi una nuova vita con Fabrizio Rosato dopo aver smascherato il piano diabolico che Roberto Ferri aveva ordito contro di lei e i cantieri Flegrei. Chi sperava, insomma, nella vendetta a sangue caldo, quella che avrebbe messo una volta per tutte in scacco Roberto, è stato costretto ad arrendersi all’evidenza e alla fuga inaspettata di Marina che, a questo punto, lascia aperto un capitolo ampissimo che non potrà restare in sospeso per sempre.