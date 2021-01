UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 12 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

Anticipazioni di Un posto al sole in onda martedì 12 gennaio 2021: Leonardo (Erik Tonelli) ha fatto a Filippo (Michelangelo Tommaso) una nuova rivelazione sulla morte di Tommaso: ciò cambierà l'atteggiamento di Filippo (Michelangelo Tommaso) verso il giovane Arena? Clara (Imma Pirone) pone un ultimatum ad Alberto Palladini (Maurizio Aiello): in caso di effettivo trasferimento nella nuova casa, lui dovrà rinunciare a lei e a suo figlio. Tra Vittorio (Amato D'Auria) e Cerruti (Cosimo Alberti) è in atto una convivenza che non si dimostrerà molto tranquilla…