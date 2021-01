Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 11 gennaio: Cerruti disperato (Di lunedì 11 gennaio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’11 gennaio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Guido, andato a Ischia con Mariella e Lollo, ha affidato il commissariato nelle mani di Cerruti. Il rientro di Del Bue subisce un ritardo per un contrattempo. Per Cerry le disavventure non sono ancora finite. disperato e brutalmente aggredito da alcuni spacciatori, Leonardo si è rivolto a Filippo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021)“Unal”, puntata dell’112021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Guido, andato a Ischia con Mariella e Lollo, ha affidato il commissariato nelle mani di. Il rientro di Del Bue subisce un ritardo per un contrattempo. Per Cerry le disavventure non sono ancora finite.e brutalmente aggredito da alcuni spacciatori, Leonardo si è rivolto a Filippo Articolo completo: dal blog SoloDonna

