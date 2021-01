Un Posto al Sole, addio a Marina: l’attrice spiega cosa è successo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo 18 anni, Marina (Nina Soldano) lascia Un Posto al Sole. Nina Soldano, l’attrice che veste i panni dell’imprenditrice napoletana, ha voluto rispondere alle centinaia di messaggi ricevuti e ha chiarito che la partenza di Marina non è una sua scelta. addio al personaggio di Marina Una notizia clamorosa ed inaspettata che ha lasciato molti fan L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo 18 anni,(Nina Soldano) lascia Unal. Nina Soldano,che veste i panni dell’imprenditrice napoletana, ha voluto rispondere alle centinaia di messaggi ricevuti e ha chiarito che la partenza dinon è una sua scelta.al personaggio diUna notizia clamorosa ed inaspettata che ha lasciato molti fan L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

