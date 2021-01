Un funerale di terza categoria Vittorio Feltri vede Veronica Gentili e la massacra | parole pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) No, tranon corre buon sangue. Da tempo. E l'ultima conferma è arrivata direttamente da Twitter, dove il direttore di Libero è passato all'attacco, durissimo, contro la conduttrice di Stasera Italia, su Rete 4, e firma del Fatto Quotidiano. L'attacco è piovuto proprio durante la puntata domenicale di Stasera Italia, condotta dalla(l'edizione settimanaleal timone Barbara Palombelli). Nel corso della puntata del 10 gennaio, infatti,si è speso in un breve, ma tagliente, cinguettio: "Stasera Italia con lasembra undi", ha picchiato durissimo. Una sentenza, irrevocabile, in poche