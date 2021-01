Un angelo alla mia porta, il medico che cura il Covid casa per casa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 48 di Vanity Fair in edicola fino al 1 dicembre 2020 Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 48 di Vanity Fair in edicola fino al 1 dicembre 2020

beppesevergnini : 104 anni fa, in una cascina vicino a Crema, nasceva mio papà, Angelo. Ha preso l’influenza spagnola, è guarito ed è… - marina_brunner : RT @beppesevergnini: 104 anni fa, in una cascina vicino a Crema, nasceva mio papà, Angelo. Ha preso l’influenza spagnola, è guarito ed è vi… - Angelo_MB : #Migliore il senza vergogna come il suo capobastone... ..dalla estrema sinistra alla quasi destra #Renziana... #agorarai - gdentamaro70 : RT @beppesevergnini: 104 anni fa, in una cascina vicino a Crema, nasceva mio papà, Angelo. Ha preso l’influenza spagnola, è guarito ed è vi… - dannyboodmann : RT @beppesevergnini: 104 anni fa, in una cascina vicino a Crema, nasceva mio papà, Angelo. Ha preso l’influenza spagnola, è guarito ed è vi… -

Ultime Notizie dalla rete : angelo alla Angelo Pedemonte alza bandiera bianca: conclusa l'avventura alla Dakar CesenaToday "Immunizzarsi non è obbligatorio e nessuno può agire da sceriffo"

"Nessuno può essere obbligato a sottoporsi alla vaccinazione senza che ci sia una legge. Non si può pretendere che le strutture agiscano da vigilanti e sceriffi. La responsabilità deve essere gestita ...

Le nuove Chiese: Santi Martiri nell’Oltrestazione

Legnano - L'edificazione della nuova chiesa e della nuova parrocchia ai primi del Novecento. La storia di Gianni Pedrotti.

"Nessuno può essere obbligato a sottoporsi alla vaccinazione senza che ci sia una legge. Non si può pretendere che le strutture agiscano da vigilanti e sceriffi. La responsabilità deve essere gestita ...Legnano - L'edificazione della nuova chiesa e della nuova parrocchia ai primi del Novecento. La storia di Gianni Pedrotti.