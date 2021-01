Umbria Energy-Nissan, per tutto il 2021 a Terni test drive gratuito di 48 ore (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - Nissan e Umbria Energy annunciano una partnership per lo sviluppo della mobilità elettrica nel comune di Terni che include per tutto il 2021 un test drive gratuito di 48 ore con una flotta di Nissan Leaf 100% elettrica, che quest'anno celebra il suo decimo anniversario dal lancio. Il servizio di test drive, gestito in collaborazione con il concessionario locale Nissan Auto4, è prenotabile scaricando l'App “Umbria Energy Eco Mobility” sviluppata dal partner tecnologico Acea Innovation. L'applicazione consente di riservare l'auto in modo semplice e immediato tramite il link che i clienti riceveranno via mail ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) -annunciano una partnership per lo sviluppo della mobilità elettrica nel comune diche include perilundi 48 ore con una flotta diLeaf 100% elettrica, che quest'anno celebra il suo decimo anniversario dal lancio. Il servizio di, gestito in collaborazione con il concessionario localeAuto4, è prenotabile scaricando l'App “Eco Mobility” sviluppata dal partner tecnologico Acea Innovation. L'applicazione consente di riservare l'auto in modo semplice e immediato tramite il link che i clienti riceveranno via mail ...

