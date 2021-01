Umbria Energy-Nissan, per tutto il 2021 a Terni test drive gratuito di 48 ore (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – Nissan e Umbria Energy annunciano una partnership per lo sviluppo della mobilità elettrica nel comune di Terni che include per tutto il 2021 un test drive gratuito di 48 ore con una flotta di Nissan Leaf 100% elettrica, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario dal lancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. – (Adnkronos) –annunciano una partnership per lo sviluppo della mobilità elettrica nel comune diche include perilundi 48 ore con una flotta diLeaf 100% elettrica, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario dal lancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

