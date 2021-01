Ultimi sondaggi Demopolis: le speranze degli italiani per il 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Istituto Demopolis ha condotto per Radio1 Rai un sondaggio in cui ha chiesto agli italiani di fare un bilancio dell’anno appena passato. Tra le immagini del 2020 rimaste impresse nella mente delle persone ci sono nell’ordine: la colonna di mezzi militari per i morti di Bergamo (70%), le città deserte durante il lockdown (66%), le terapie intensive negli ospedali (65%), il Papa in piazza San Pietro deserta il 27 marzo (58%), le conferenze stampa e i Dpcm del premier Conte (34%) e infine, le spiagge e le discoteche nell’estate del Covid (30%). Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Demopolis: la pandemia occupa i ricordi degli italiani “Per l’opinione pubblica – commenta il direttore di Demopolis Pietro ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Istitutoha condotto per Radio1 Rai uno in cui ha chiesto aglidi fare un bilancio dell’anno appena passato. Tra le immagini del 2020 rimaste impresse nella mente delle persone ci sono nell’ordine: la colonna di mezzi militari per i morti di Bergamo (70%), le città deserte durante il lockdown (66%), le terapie intensive negli ospedali (65%), il Papa in piazza San Pietro deserta il 27 marzo (58%), le conferenze stampa e i Dpcm del premier Conte (34%) e infine, le spiagge e le discoteche nell’estate del Covid (30%). Segui Termometro Politico su Google News: la pandemia occupa i ricordi“Per l’opinione pubblica – commenta il direttore diPietro ...

