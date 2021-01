Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 9:54 – Paratici prova il colpaccio – Secondo quanto ricostruito da CorriereSera, Fabio Paratici ha in agenda un incontro con Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Arkadiusz Milik. L’obiettivoJuventus è ottenere il giocatore a parametro zero al terminestagione. Il Napoli, invece, spinge per massimizzare la cessione del giocatore incassando almeno 18 milioni di euro. Motivo per cui sono state respinte le offerte di Marsiglia e Atletico Madrid, squadre che con i bonus sarebbero arrivate non oltre i 10 milioni. Ore 9:11 – Conte non è preoccupato – Sono meno gravi del previsto gli infortuni occorsi ad ...