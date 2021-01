UFFICIALE – Milan, arrivederci a Duarte: il brasiliano ceduto in Turchia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Milan ha annunciato quest’oggi la cessione di Leo Duarte in prestito al Ba?ak?ehir FK. Giornata di addio in casa Milan. La società rossonera ha annunciato la cessione di Leo Duarte attraverso i propri canali officiali. Il brasiliano si trasferisce in prestito all’Istanbul Ba?ak?ehir FK: ”AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilha annunciato quest’oggi la cessione di Leoin prestito al Ba?ak?ehir FK. Giornata di addio in casa. La società rossonera ha annunciato la cessione di Leoattraverso i propri canali officiali. Ilsi trasferisce in prestito all’Istanbul Ba?ak?ehir FK: ”ACcomunica di avera titolo temporaneo, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

