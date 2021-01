Ufficiale | Manchester United | ufficiale il rinnovo di Bishop

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il portiere delNathanha rinnovato il proprio contratto con i Red Devils fino al giugno del 2023. Il giocatore dovrebbe ora lasciare il club con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità in vista di un ritorno a. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

