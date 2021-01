Uccelli sul balcone | come impedire a uccellini e piccioni di nidificare nelle finestre?

Leggi su virali.video

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Avete anche voi problemi con i nidi che icreano sui balconi? Queste situazioni accadono molto spesso, specialmente per coloro che vivono in città. Negli ambienti urbani, infatti, questi animali sono costretti ad adattarsi e spesso, vedono nei balconi dei palazzi, dei luoghi perfetti dove. Questo avviene in maniera ancora maggiore se ilin questione non è spesso frequentato o se ha delle piante. Oggi vogliamo fornirvi alcuni trucchi perche questo avvenga. credit: pixabay/makamuki0 1. Usate dei repellenti visivi Il piccione si spaventa molto facilmente e a volte basta davvero poco per riuscire ad allontanarli dalle nostre case. Nei negozi specializzati potrete trovare vari oggetti per spaventare questi animali,delle riproduzioni di altri volatili rapaci. Ma ...