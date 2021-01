Twitter in forte calo, blocca account Donald Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Forti vendite si scatenano sul titolo Twitter che sta cedendo oltre 8 punti percentuali, dopo il blocco dell’account del presidente USA, Donald Trump, che segue quello di Facebook degli scorsi giorni. Nel dettaglio, la piattaforma dei social media ha vietato permanentemente l’account personale del presidente degli Stati Uniti per ripetute violazioni delle regole, che avrebbe incitato anche il popolo alla violenza. Il chiaro riferimento è all’assalto a Capitol Hill degli scorsi giorni. Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Forti vendite si scatenano sul titoloche sta cedendo oltre 8 punti percentuali, dopo il blocco dell’del presidente USA,, che segue quello di Facebook degli scorsi giorni. Nel dettaglio, la piattaforma dei social media ha vietato permanentemente l’personale del presidente degli Stati Uniti per ripetute violazioni delle regole, che avrebbe incitato anche il popolo alla violenza. Il chiaro riferimento è all’assalto a Capitol Hill degli scorsi giorni.

