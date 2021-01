“Tutta Italia in zona arancione”. Covid, la richiesta al governo arriva dalle regioni. Cosa sta succedendo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si fa illusione Giuseppe Conte. Poco fa al Tg3 il premier non ha dato tante speranze. “Sta arrivando una impennata dei contagi, dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici” ha affermato. Parole che arrivano a poche ore ormai dal nuovo Dpcm e dalle parole del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia che, nella riunione con regioni, Anci e Upi rivendica il lavoro svolto. “Il sistema a fasce ci ha salvato due volte da un nuovo lockdown, quello che sta succedendo in Europa è sotto gli occhi di tutti – dice il ministro e riporta Adnkronos – L’Italia è il primo paese in Europa per la somministrazione dei vaccini. Un risultato impossibile senza il sacrificio e l’abnegazione delle donne e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si fa illusione Giuseppe Conte. Poco fa al Tg3 il premier non ha dato tante speranze. “Stando una impennata dei contagi, dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, stando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici” ha affermato. Parole cheno a poche ore ormai dal nuovo Dpcm eparole del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia che, nella riunione con, Anci e Upi rivendica il lavoro svolto. “Il sistema a fasce ci ha salvato due volte da un nuovo lockdown, quello che stain Europa è sotto gli occhi di tutti – dice il ministro e riporta Adnkronos – L’è il primo paese in Europa per la somministrazione dei vaccini. Un risultato impossibile senza il sacrificio e l’abnegazione delle donne e ...

