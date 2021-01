Trump, presentata la richiesta di impeachment: incitamento all'insurrezione (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l’articolo per l’ impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l’assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l’articolo per l’di Donaldper aver incoraggiato l’assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi...

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 11 - I dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l'assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha c ...

Pelosi: “Pence rimuova Trump, o impeachment”

Nancy Pelosi delinea le tappe dell’azione dei liberal. Un’azione che deve essere “urgente” perché Trump è una “minaccia” per la Costituzione e la democrazia, scrive la speaker della Camera ai colleghi ...

