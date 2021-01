Trump? No, Obama ter. Unger spiega il vero rischio per Biden (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dieci giorni sul filo. Donald Trump potrebbe arrivare all’Inauguration Day del 20 gennaio spogliato del titolo di presidente degli Stati Uniti. Potrebbe, in teoria. In pratica, spiega David Unger, professore della John Hopkins e firma di lungo corso del New York Times, i tempi sono troppo stretti, per entrambe le procedure possibili, impeachment e 25esimo emendamento. Comunque vada, “Joe Biden ha ben altro a cui pensare”. Tra pandemia, crisi economica e milioni di americani convinti che lui non sia il vero presidente, saranno mesi di dura prova. “Una restaurazione è l’errore più grande che può commettere”. Unger, si fa questo impeachment? È una grande incognita. Credo che sempre più persone cercheranno di imboccare quella strada al Congresso, a meno che Trump non dia ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dieci giorni sul filo. Donaldpotrebbe arrivare all’Inauguration Day del 20 gennaio spogliato del titolo di presidente degli Stati Uniti. Potrebbe, in teoria. In pratica,David, professore della John Hopkins e firma di lungo corso del New York Times, i tempi sono troppo stretti, per entrambe le procedure possibili, impeachment e 25esimo emendamento. Comunque vada, “Joeha ben altro a cui pensare”. Tra pandemia, crisi economica e milioni di americani convinti che lui non sia ilpresidente, saranno mesi di dura prova. “Una restaurazione è l’errore più grande che può commettere”., si fa questo impeachment? È una grande incognita. Credo che sempre più persone cercheranno di imboccare quella strada al Congresso, a meno chenon dia ...

