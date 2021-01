Trump | il concetto di democrazia della Pelosi | ultimatum a Pence | poi l’avvio dell’impeachment

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La campionessaNancy– quella che strappò con stizza i fogli alle spalle di– dà l’a Mikeed agli oltre settanta milioni di americani che hanno votato: rimozione dall’incarico del predecessore di Biden attraverso il 25mo Emendamento oppure avvio del procedimento di impeachment. Così Nancyvuole chiamare il presidente in carica Donalda rispondere delle proprie responsabilità per quanto avvenuto mercoledì a Washington. Una strategia che rende bene ildiche hanno i dem. D’altra parte la sinistra italiana non è diversa in questo. In un’intervista alla Cnn,ha spiegato che la Camera dei ...