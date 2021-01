Trump, i dem presentano richiesta di impeachment: “Ha incitato all’insurrezione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – Il tanto invocato, dai democratici Usa, impeachment contro il presidente in carica Donald Trump è stato presentato formalmente. L’atto di accusa è costituito da un singolo articolo di ben quattro pagine. impeachment contro Trump, il testo della risoluzione “Donald John Trump, presidente degli Stati Uniti d’America è accusato di gravi crimini e misfatti”, si legge nel documento. Il tycoon è adesso accusato ufficialmente di “incitamento all’insurrezione” e il voto sulla risoluzione presentata dai dem avverrà entro la prossima settimana. “Il presidente Trump – si legge ancora nel testo – ha messo gravemente in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni di governo. Ha minacciato l’integrità del sistema democratico, ha interferito con la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – Il tanto invocato, dai democratici Usa,contro il presidente in carica Donaldè stato presentato formalmente. L’atto di accusa è costituito da un singolo articolo di ben quattro pagine.contro, il testo della risoluzione “Donald John, presidente degli Stati Uniti d’America è accusato di gravi crimini e misfatti”, si legge nel documento. Il tycoon è adesso accusato ufficialmente di “incitamento” e il voto sulla risoluzione presentata dai dem avverrà entro la prossima settimana. “Il presidente– si legge ancora nel testo – ha messo gravemente in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni di governo. Ha minacciato l’integrità del sistema democratico, ha interferito con la ...

