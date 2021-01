Trump, i Dem presentano la richiesta di impeachment: “Incitamento all’insurrezione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Incitamento all’insurrezione. È questa l’accusa rivolta a Donald Trump dai Democratici e contenuta nell’unico articolo di impeachment presentato oggi alla Camera. Le quattro pagine del documento fanno riferimento alle sue false dichiarazioni di vittoria contro Joe Biden, alle sue pressioni sui dirigenti della Georgia per ribaltare l’esito del voto in quello Stato e il comizio in cui ha incoraggiato i suoi fan ad attaccare Capitol Hill. Un assalto che ha causato cinque morti e diversi feriti. L’atto di accusa, che ha come primi firmatari David Cicilline, Ted Lieu e Jamie Raskin, non è stato letto durante la brevissima seduta della Camera perché ancora non è stato portato in aula per il voto, cosa che si prevede potrà succedere mercoledì prossimo. Come era previsto, infatti, i repubblicani della Camera si sono opposti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021). È questa l’accusa rivolta a Donalddai Democratici e contenuta nell’unico articolo dipresentato oggi alla Camera. Le quattro pagine del documento fanno riferimento alle sue false dichiarazioni di vittoria contro Joe Biden, alle sue pressioni sui dirigenti della Georgia per ribaltare l’esito del voto in quello Stato e il comizio in cui ha incoraggiato i suoi fan ad attaccare Capitol Hill. Un assalto che ha causato cinque morti e diversi feriti. L’atto di accusa, che ha come primi firmatari David Cicilline, Ted Lieu e Jamie Raskin, non è stato letto durante la brevissima seduta della Camera perché ancora non è stato portato in aula per il voto, cosa che si prevede potrà succedere mercoledì prossimo. Come era previsto, infatti, i repubblicani della Camera si sono opposti al ...

