Trump ha un padre politico: McCarthy (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le vicende del Campidoglio del 6 gennaio, tanto prevedibili quanto sorprendenti, sono l’epilogo in una saga che non comincia nel 2016, e non comincia nemmeno con Donald Trump. Era la sera di Giovedì 9 Febbraio 1952, e il senatore Joe McCarthy del Wisconsin era invitato a parlare al McClure Hotel. Lo storico Jon Meacham riassume il tema del suo discorso in due parole: “American carnage”, massacro americano, le stesse parole usate nel suo discorso inaugurale dal presidente Trump. Le somiglianze fra i due non si fermano certo qui. Davanti a qualche centinaio di ospiti del McClure Hotel, McCarthy mescolò demagogia e menzogne, dichiarando di avere una lista di 205 nomi di comunisti, impiegati nel Dipartimento di Stato al lavoro per distruggere il paese dall’interno, con la muta connivenza del presidente Truman: una élite ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le vicende del Campidoglio del 6 gennaio, tanto prevedibili quanto sorprendenti, sono l’epilogo in una saga che non comincia nel 2016, e non comincia nemmeno con Donald. Era la sera di Giovedì 9 Febbraio 1952, e il senatore Joedel Wisconsin era invitato a parlare al McClure Hotel. Lo storico Jon Meacham riassume il tema del suo discorso in due parole: “American carnage”, massacro americano, le stesse parole usate nel suo discorso inaugurale dal presidente. Le somiglianze fra i due non si fermano certo qui. Davanti a qualche centinaio di ospiti del McClure Hotel,mescolò demagogia e menzogne, dichiarando di avere una lista di 205 nomi di comunisti, impiegati nel Dipartimento di Stato al lavoro per distruggere il paese dall’interno, con la muta connivenza del presidente Truman: una élite ...

riotta : La domanda che troppi 'analisti' non si fanno è: perché Bush padre, Carter, perfino Johnson e Nixon, lasciarono la… - antoniospadaro : Usa, padre Spadaro: 'Trump condanni, passerà alla storia per quasi colpo di Stato naïf' - bator2013 : @HuffPostItalia Ma figuriamoci! Quello può essere il padre politico di un Pompeo o un Rubio. Trump non ha padri... - onlyrreputation : Ma ve immaginate quanto siano divertenti le cene a casa Lovato dove il padre/patrigno è messicano, la mamma e la so… - Sunny77 : Quando inviti gli amisci di tuo padre a connettersi altrove contro la censura dei social e quando scrolli in fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump padre Trump ha un padre politico: McCarthy L'HuffPost Arnold Schwarzenegger con la spada di Conan contro Trump

Milano, 11 gen. (askanews) - Dura presa di posizione dell'ex governatore repubblicano della California e attore Arnold Schwarzenegger. In un ...

Schwarzenegger su Trump: "Un fallito, il peggior presidente della storia". E parla del padre nazista

Il presidente Trump è un leader fallito, passerà alla storia come il peggior presidente. Terminator ha ripercorso il suo passato, ricordando il padre nazista in un commovente appello all'unità. Il pre ...

Milano, 11 gen. (askanews) - Dura presa di posizione dell'ex governatore repubblicano della California e attore Arnold Schwarzenegger. In un ...Il presidente Trump è un leader fallito, passerà alla storia come il peggior presidente. Terminator ha ripercorso il suo passato, ricordando il padre nazista in un commovente appello all'unità. Il pre ...