Trump fatto fuori dai social, ma perché Twitter non censura i dittatori? La provocazione di Battista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con un articolo di Pierluigi Battista il Corriere della Sera torna sul dibattito relativo alla censura social. Dopo che, com’è noto, Twitter e gli altri social hanno bannato i profili del presidente Donald Trump. Battista si batte da tempo contro le forme di intolleranza che colpiscono la libera circolazione delle idee e lo ha fatto anche con un recente titolo, Libri al rogo. La cultura e la guerra all’intolleranza, nel quale denuncia la psicopolizia del politicamente corretto. Battista: tra la denuncia dei brogli e l’assalto c’è una differenza “Dicono – scrive Pierluigi Battista – che Twitter e gli altri social sono agenzie private e che dunque se silenziano (tardivamente, molto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con un articolo di Pierluigiil Corriere della Sera torna sul dibattito relativo alla. Dopo che, com’è noto,e gli altrihanno bannato i profili del presidente Donaldsi batte da tempo contro le forme di intolleranza che colpiscono la libera circolazione delle idee e lo haanche con un recente titolo, Libri al rogo. La cultura e la guerra all’intolleranza, nel quale denuncia la psicopolizia del politicamente corretto.: tra la denuncia dei brogli e l’assalto c’è una differenza “Dicono – scrive Pierluigi– chee gli altrisono agenzie private e che dunque se silenziano (tardivamente, molto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Le immagini dell’assalto al parlamento rischiano di vanificare un bilancio positivo di Trump in tema di e… - borghi_claudio : Tutti a ragionare sul fatto che i repubblicani hanno remato contro Trump e che se facesse il suo partito chissà dov… - rulajebreal : L’assalto a #CapitolHill è l’ultima conferma che Trump è un criminale, fomentatore di una destra golpista, un peric… - onda_di_mare : RT @SatiriCaZz: Salvini tifa Trump. Trump perde. Salvini si iscrive a Parler. Parler è messo offline. Quando non sei in grado di scegliere… - semprenumerouno : RT @GuidoCrosetto: Il direttore di un quotidiano giustizialista, dice che Twitter ha fatto bene a bloccare Trump. È il tassello che mancava… -