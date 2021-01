Trump e il voto truccato, non solo Presidenziali: il precedente degli Emmy (Di lunedì 11 gennaio 2021) Hillary Clinton ha fatto notare che, a quanto pare, le manie di persecuzione di Trump non siano un fatto del tutto nuovo: ecco cosa è accaduto con gli Emmy Awards ai tempi della sua partecipazione al reality show The Apprentice Nella storia delle elezioni Presidenziali statunitensi, per quanto travagliata in certi casi, non era mai accaduto che un presidente uscente non riconoscesse la vittoria del neo eletto. Un fatto senza precedenti, che come sappiamo ha dato esiti esasperati giungendo a quello che è stato definito l’assalto a Capitol Hill, scaturito dalle teorie complottistiche di Donald Trump che ha continuato fino all’ultimo ad affermare che l’elezione di Joe Biden sia stata rubata e che le votazioni dei grandi elettori siano state manomesse. Dichiarazioni a dir poco forti, che potrebbero costare caro a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Hillary Clinton ha fatto notare che, a quanto pare, le manie di persecuzione dinon siano un fatto del tutto nuovo: ecco cosa è accaduto con gliAwards ai tempi della sua partecipazione al reality show The Apprentice Nella storia delle elezionistatunitensi, per quanto travagliata in certi casi, non era mai accaduto che un presidente uscente non riconoscesse la vittoria del neo eletto. Un fatto senza precedenti, che come sappiamo ha dato esiti esasperati giungendo a quello che è stato definito l’assalto a Capitol Hill, scaturito dalle teorie complottistiche di Donaldche ha continuato fino all’ultimo ad affermare che l’elezione di Joe Biden sia stata rubata e che le votazioni dei grandi elettori siano state manomesse. Dichiarazioni a dir poco forti, che potrebbero costare caro a ...

