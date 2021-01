Trump abbandonato anche da Schwarzenegger: “Il peggiore della storia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il presidente americano uscente Donald Trump è stato scaricato anche da Arnold Schwarzenegger ex governatore della California, suo alleato E pensare che fino a qualche mese fa Arnold Schwarzenegger, ex… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il presidente americano uscente Donaldè stato scaricatoda Arnoldex governatoreCalifornia, suo alleato E pensare che fino a qualche mese fa Arnold, ex… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Il presidente americano uscente Donald Trump è stato scaricato anche da Arnold Schwarzenegger ex governatore della California, suo alleato ...

Dopo l’assaltoL’abisso americano e altre follie trumpiane a pochi giorni dalla fine dell’incubo

La situazione del presidente in uscita è disperata, proprio per questo potrebbe combinare ancora molti guai. Domani va ad Alamo, dove l’esercito messicano massacrò Davy Crockett ...

