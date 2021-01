“Trump a Roma, sta succedendo qualcosa di grande!”, ma è la visita di Mike Pompeo del settembre 2020 (Di lunedì 11 gennaio 2021) “qualcosa di grande sta succedendo a Roma!”, grida un profilo Facebook che mostra le immagini di un imponente corteo di auto di scorta accompagnate dalle forze dell’ordine. L’utente non lo dice, ma si caldeggia l’ipotesi di una visita improvvisata di Donald Trump nella Capitale a seguito dei fatti di Washington. Ipotesi, ancora, che viene riportata da un video caricato su LiveLeak nei giorni scorsi. “Anche se previsto ed annunciato”, dice l’utente nel classico atteggiamento di chi ha un improbabile accesso ad informazioni segrete da fonti non riportate. Ciò che vediamo, in sostanza, è un corteo imponente di auto blindate che passa lungo una strada di cui mostriamo le immagini nel video seguente. Nessun riscontro su una visita recente di Trump a ... Leggi su bufale (Di lunedì 11 gennaio 2021) “di grande sta!”, grida un profilo Facebook che mostra le immagini di un imponente corteo di auto di scorta accompagnate dalle forze dell’ordine. L’utente non lo dice, ma si caldeggia l’ipotesi di unaimprovvisata di Donaldnella Capitale a seguito dei fatti di Washington. Ipotesi, ancora, che viene riportata da un video caricato su LiveLeak nei giorni scorsi. “Anche se previsto ed annunciato”, dice l’utente nel classico atteggiamento di chi ha un improbabile accesso ad informazioni segrete da fonti non riportate. Ciò che vediamo, in sostanza, è un corteo imponente di auto blindate che passa lungo una strada di cui mostriamo le immagini nel video seguente. Nessun riscontro su unarecente dia ...

