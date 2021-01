Trovata una nuova Paziente Uno in Italia | era positiva già a Novembre 2019

(Di lunedì 11 gennaio 2021) IlUno inpotrebbe essere una donna che, alamentava problemi dermatologici molto particolari: ecco com’è stata scoperta. Il “primo”Uno d’è stato Mattia di Codogno, l’atleta trentanovenne che era stato per diversi giorni in pericolo di vita dopo aver contratto il virus e aver manifestato i suoi sintomi nella forma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ilpost : Nella sede del Partito Repubblicano (Republican National Committee, RNC) a Washington è stata trovata una bomba rud… - bloomihwng : @LaScrivana + io andavo decisamente più come una macchina prima finché non mi sono trovata davanti a degli ostacoli… - Agricolturabio1 : RT @annamariamoscar: Il covid era a Milano già a Novembre 2019: trovata una “nuova” paziente 1 - SardegnaG : RT @annamariamoscar: Il covid era a Milano già a Novembre 2019: trovata una “nuova” paziente 1 - annamariamoscar : Il covid era a Milano già a Novembre 2019: trovata una “nuova” paziente 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata una

Spostamenti tra regioni, chiusura dei bar anche per l’asporto dopo le 18, fine settimana arancioni in tutta Italia: sono questi i temi che saranno discussi tra governo e Regioni nella riunione convoca ...La ragazza di 25 anni soffriva di orticaria sulle braccia e lamentava solo un leggero mal di gola. Le patologie cutanee sono presenti in circa il 5-10% dei pazienti affetti da infezione da Covid-19 e ...