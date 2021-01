Trevisani: “Inter? Contro la Roma Conte ha sbagliato i cambi” (Di martedì 12 gennaio 2021) “cambi di Conte? Sono sbagliati, non obbligati e non è la prima volta. Incredibile vedere una squadra con quelle potenzialità andare in terza e non in quinta”. Queste le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport, Riccardo Trevisani che, Intervenuto a Tutti Convocati, è tornato a parlare del pareggio tra Roma e Inter commentando i cambi di Antonio Conte nell’ultima giornata di Serie A. “Inter e Juve sono le rose migliori del nostro campionato – ha proseguito – La Juventus con un nuovo tecnico, il covid e tutte le difficoltà, ha fatto 9 punti e 10 gol in 3 partite, è una squadra diversa da due mesi fa, ha trovato più certezze”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) “di? Sono sbagliati, non obbligati e non è la prima volta. Incredibile vedere una squadra con quelle potenzialità andare in terza e non in quinta”. Queste le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport, Riccardoche,venuto a Tutti Convocati, è tornato a parlare del pareggio tracommentando idi Antonionell’ultima giornata di Serie A. “e Juve sono le rose migliori del nostro campionato – ha proseguito – La Juventus con un nuovo tecnico, il covid e tutte le difficoltà, ha fatto 9 punti e 10 gol in 3 partite, è una squadra diversa da due mesi fa, ha trovato più certezze”. SportFace.

