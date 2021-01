Tre fratelli under 30 al timone dell’azienda nel nome del papà ucciso dal Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) “L’eredità più bella di Silvestro sono i miei tre figli: in loro rivedo la sua tenacia, la determinazione, l’attaccamento al lavoro che oggi, prendendo in mano le sorti dell’azienda fondata da mio marito, garantiscono a noi, ai nostri dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di iniziare un nuovo anno di speranza”. Gisella Balducchi inizia così il racconto di questi ultimi mesi che hanno travolto e cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Il covdi19 si è portato via suo marito, Silvestro Paris, 59 anni di cui 30 insieme, padre dei suoi tre figli, noto e apprezzato imprenditore del Basso Sebino, tra i pionieri del settore della gomma. Un amore sbocciato sui libri contabili dello studio commerciale dove lavorava Gisella conosciuta così, tra bolle e bilanci. “Erano gli anni dell’esordio della sua attività imprenditoriale. Lo zio gli affittò il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) “L’eredità più bella di Silvestro sono i miei tre figli: in loro rivedo la sua tenacia, la determinazione, l’attaccamento al lavoro che oggi, prendendo in mano le sortifondata da mio marito, garantiscono a noi, ai nostri dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di iniziare un nuovo anno di speranza”. Gisella Balducchi inizia così il racconto di questi ultimi mesi che hanno travolto e cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Il covdi19 si è portato via suo marito, Silvestro Paris, 59 anni di cui 30 insieme, padre dei suoi tre figli, noto e apprezzato imprenditore del Basso Sebino, tra i pionieri del settore della gomma. Un amore sbocciato sui libri contabili dello studio commerciale dove lavorava Gisella conosciuta così, tra bolle e bilanci. “Erano gli anni dell’esordio della sua attività imprenditoriale. Lo zio gli affittò il ...

Tre fratelli under 30 al timone dell’azienda nel nome del papà ucciso dal Covid

L'impresa di Villongo avrà un futuro: "I nostri clienti non dovranno notare alcuna differenza tra il prima e il dopo, se non in meglio".

L'impresa di Villongo avrà un futuro: "I nostri clienti non dovranno notare alcuna differenza tra il prima e il dopo, se non in meglio".