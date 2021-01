Trattativa Stato-mafia | gli imputati Mori e De Donno attaccano Report con una lettera al Quirinale | “Influenza opinione pubblica”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) I legali di due tra gliprincipali del processo sullatra pezzi delloe Cosa nostra si scagliano contro, la trasmissione Rai che ha recentemente dedicato una puntata alle stragi mafiosi degli anni ’90. E lo fanno con unainviata al presidente della Re, Sergio Mattarella. Il motivo? La trasmissione di Sigfrido Ranucci avrebbe avrebbe “strumentalizzato il servizio pubblico perre l’”. Almeno secondo gli avvocati Basilio Milio e Francesco Romito, che difendono rispettvivamente il generale Marioe il colonnello Giuseppe De. I due ex alti ufficiali dei carabinieri sono già stati condannati in primo grado dalla corte ...

