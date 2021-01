Tragedia a Roma: 32enne si getta dalla finestra, era affetto da depressione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tragedia oggi pomeriggio, 11 gennaio, in zona Centocelle. In via Tor de’ Schiavi un ragazzo di 32 anni, che viveva con i genitori e era affetto da depressione, si sarebbe gettato nel vuoto saltando dalla finestra del suo appartamento. Il corpo è stato trovato privo di vita nel giardino condominiale. A dare l’allarme sono stati i condomini che, affacciati, hanno notato il cadavere del ragazzo, dopo aver sentito un forte tonfo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Centocelle. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021)oggi pomeriggio, 11 gennaio, in zona Centocelle. In via Tor de’ Schiavi un ragazzo di 32 anni, che viveva con i genitori e erada, si sarebbeto nel vuoto saltandodel suo appartamento. Il corpo è stato trovato privo di vita nel giardino condominiale. A dare l’allarme sono stati i condomini che, affacciati, hanno notato il cadavere del ragazzo, dopo aver sentito un forte tonfo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Centocelle. su Il Corriere della Città.

