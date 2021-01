Traffico Roma del 11-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati è stata riaperta alvia di Brava chiusa in precedenza per asfalto ghiacciato disagi per ilin via Cassia per semafori guasti all’ incrocio con via della Giustiniana nelle vicinanze di Corso di Francia chiusa invece via Tuscia per lavori sulle condutture dell’acqua tra via Flaminia Nuova e via Canino chiusa invece per accertamenti tecnici complanare della Pontina all’altezza di viale dei Caduti della Guerra di Liberazione nelle due direzioni code per lavori su via Ardeatina tra via della Falcognana ed il grande raccordo anulare in chiusura possibili disagi fino alle 13 circa per due diverse manifestazioni una Trastevere Largo Bernardino da Feltre e l’altra in zona Porta Pia Corso d’Italia in via Puglie per tutte le notizie suviabilità e trasporto ...