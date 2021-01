Torna Sex and The City: la data e il cast del remake della Serie TV (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa volta la notizia è vera, la piattaforma HBO Max sta lavorando al ritorno in grande stile della fortunata Serie TV “Sex and The City”. Ecco tutti le anticipazioni Se ne parla da almeno dieci anni, da quando nel 2010 andò nella sale “Sex and The City 2? il sequel del film del 2008, ma stavolta è vero. Sex and The City la fortunata Serie tv che dal 1998 al 2004 tenne incollati agli schermi milioni di fans delle vicende di Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes sta per Tornare. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione online di Vanity Fair. La rivista di moda cultura e spettacolo raccoglie un rumors, molto di più in realtà, che rimbalza dagli Stati Uniti. La piattaforma streaming e on demand HBO Max ha messo in ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa volta la notizia è vera, la piattaforma HBO Max sta lavorando al ritorno in grande stilefortunataTV “Sex and The”. Ecco tutti le anticipazioni Se ne parla da almeno dieci anni, da quando nel 2010 andò nella sale “Sex and The2? il sequel del film del 2008, ma stavolta è vero. Sex and Thela fortunatatv che dal 1998 al 2004 tenne incollati agli schermi milioni di fans delle vicende di Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes sta perre. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione online di Vanity Fair. La rivista di moda cultura e spettacolo raccoglie un rumors, molto di più in realtà, che rimbalza dagli Stati Uniti. La piattaforma streaming e on demand HBO Max ha messo in ...

