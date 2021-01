Torino, Giampaolo perde Bonazzoli per la Coppa Italia. Il comunicato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ecco la nota ufficiale del Torino:“Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia. Marco Giampaolo, dopo l’attivazione muscolare in campo, ha diretto un programma tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Federico Bonazzoli ha terminato anzitempo l’allenamento per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Domani in programma la sessione di rifinitura cui seguirà l’annuncio dei giocatori convocati”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ecco la nota ufficiale del:“Sessione pomeridiana per ilal Filadelfia. Marco, dopo l’attivazione muscolare in campo, ha diretto un programma tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di. Federicoha terminato anzitempo l’allenamento per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Domani in programma la sessione di rifinitura cui seguirà l’annuncio dei giocatori convocati”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

