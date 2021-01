Torino, Cairo ci aveva provato per Torregrossa: il retroscena del tentativo fallito (Di lunedì 11 gennaio 2021) La trattativa tra la Sampdoria e il Brescia per Torregrossa è andata a buon fine, fallito il blitz del Torino: il retroscena di mercato La Sampdoria ha condotto una trattativa lampo per Ernesto Torregrossa. L’attaccante ieri ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al club doriano fino al 2025, ha già scelto il numero di maglia e oggi sarà al Picco per assistere alla prima partita dei suoi nuovi compagni di squadra. Non è mancato però il brivido, come svela il Secolo XIX. Nella giornata di ieri infatti il Torino ha provato a strappare Torregrossa alla Sampdoria, ma la trattativa dei blucerchiati era ben avviata e il blitz è fallito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La trattativa tra la Sampdoria e il Brescia perè andata a buon fine,il blitz del: ildi mercato La Sampdoria ha condotto una trattativa lampo per Ernesto. L’attaccante ieri ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al club doriano fino al 2025, ha già scelto il numero di maglia e oggi sarà al Picco per assistere alla prima partita dei suoi nuovi compagni di squadra. Non è mancato però il brivido, come svela il Secolo XIX. Nella giornata di ieri infatti ilhaa strapparealla Sampdoria, ma la trattativa dei blucerchiati era ben avviata e il blitz è. Leggi su Calcionews24.com

